Украина ожидает поддержки Венгрии на саммите НАТО

Украинские дипломаты ожидают от Венгрии, которая блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, поддержки на саммите Организации Североатлантического договора, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Венгрии по поводу проведения 14 июня саммита НАТО.

"Мы призываем наших партнеров уделить должное внимание этим вопросам на саммите и использовать его, чтобы получить информацию от Украины на высшем уровне и принять решение о предоставлении нашей стране ПДЧ уже в ближайшее время, таким образом двигаясь к реализации положений декларации Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО" , - отмечается в сообщении.

Отдельная сказано, что сегодня в Венгрии завершились многонациональные учения Saber Guardian - 2021 с привлечением стран-членов НАТО и украинских десантников, возвращающихся домой.

"Участие в учениях такого уровня для наших военнослужащих была важной с точки зрения как повышения боевого мастерства, так и уровня совместимости с силами Альянса. Это еще один шаг, сделанный Украиной для прекращения российской агрессии и реализации нашего курса на евроатлантическую интеграцию. На этом пути мы рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО, в том числе и Венгрии" , - сказано в сообщении.

14 июня состоится саммит НАТО, в нем примут участие только страны-члены Альянса. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что на нынешнем саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему на фоне российской агрессии Украину не пригласили на саммит. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойств Украины по поводу безопасности в итоговых документах саммита.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.