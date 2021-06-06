В Раде согласились запретить перенос рабочих дней из-за праздников

Народные депутаты согласились с идеей отменить перенос рабочих дней в Украине, мотивируя это тем, что такая практика является пережитком советских времен. В четверг, 3 июня, в Верховную Раду внесен проект постановления о принятии за основу законопроекта № 4597, сообщает Обозреватель.

Указанным документом предлагаются изменения в статью 67 Кодекса законов о труде в части согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней. Авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии "Слуга народа", в числе которых - глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В частности, проектом № 4597 предлагается запретить в Украине перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом. Авторы документа отмечают, что перенос выходных – это советская традиция, и в таких странах, как Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах такой практики нет.

В пояснительной записке к документу говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире. Еще одним аргументом авторы приводят бюрократию, связанную с приказами, которые необходимо готовить каждый раз, когда праздничный день приходится на выходной.

"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню" , – говорится в записке.

Как известно, на сегодня в Украине действует норма о переносе рабочих дней. Так, если праздничный день приходится на выходной, он автоматически переносится на следующий рабочий, который становится выходным. Таким образом, у граждан есть возможность дольше провести время с родными и близкими.