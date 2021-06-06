Украина получила еще 705 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении новой крупной партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании AstraZeneca, которая будет в приоритетном порядке использована для повторной вакцинации лиц, уже получивших первую прививку аналогичной вакциной, сообщает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе Украина получила еще более 705 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу" , - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.

Кроме того, по его словам, Украина получит вакцину от США, которые объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира.