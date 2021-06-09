Спорткары, построенные на базе обычных автомобилей

В течение многих лет автопроизводители не чурались делать машины с их огромного каталога запчастей. Особенно такие крупные компании, как Ford, Volkswagen и GM, сообщает Обозреватель.

Производить автомобили, а особенно спорткары – это не дешевый процесс. Поэтому такой подход вполне оправдан. Часто известные нам высокопроизводительные модели на самом деле основаны на обычных авто. Сайт собрал подборку именно таких примеров.

Ford Sierra Cosworth

Ford Sierra Cosworth победил во многих гонках. Источник: Википедия

Ford Sierra была семейной моделью среднего размера для европейского рынка. Она выходила с 1986 по 1992 год, и выглядела очень современно для своего времени. Автомобиль имел как-бы аэродинамический кузов, но точно не был спортивным. Однако это не имело значения, потому что в истории уже были примеры превращения обычных семейных Ford в победителей в гонках.

Ford Sierra был обычным семейным авто. Источник: Википедия

Компания Cosworth сделала из Sierra победителя в Чемпионате Великобритании среди легковых авто и в раллийной "Группе А". Чтобы соответствовать требованиям, Ford выпустил 5000 моделей и ему установили 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 201 л.с. и максимальной скоростью 230 км в час.

Audi TT RS

Современный Audi TT RS имеет 394 л.с. Источник: Википедия

TT был впервые выпущен в далеком 1998 году и до сих пор остается модным на вид. Однако, сначала этот автомобиль имел серьезные проблемы с управляемостью и стабильностью. Его экземпляры были отозваны в 2000 году и переработаны до 2003 года.

Volkswagen Golf R32 подарил спорткару свой 3,2-литрвоий V6. Источник: Википедия

TT базировался на платформе А от Volkswagen, которая предлагала на выбор двигатели MK4 от Golf. Это были популярные четырехцилиндровый агрегат 1.8T и 3,2-литровый V6 от модели R32. На выбор был передний привод Quattro от Audi и менее спортивная система переднего привода. Современный TT теперь является высокопроизводительным спортивным автомобилем на заказ, и сейчас он имеет 394 л.с. от 2,5-литрового рядного двигателя. До 97 км/ч разгоняется за 3,6 с.

Porsche 911

Porsche 911 впервые вышел в 1963 году. Источник: Википедия

Корни 911 уходят до нацистской Германии и модели KDF Wagen, которая была предшественником Volkswagen Beetle. Даже в современном 911 году все еще можно увидеть его стиль дизайна. И на этом сходство заканчивается. Послевоенный Type 1 Beetle имел заднее расположение двигателя, который получил воздушное охлаждение и мощностью 25 л.с.

Стиль KDF Wagen отзывается в современных 911. Источник: Википедия

В 1948 году первый Porsche был представлен как 356. Он имел тот же 1,1-литровый двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением от Beetle, но производил уже 35 л.с. Затем в 1963 году вышел 901, однако Porsche был вынужден из-за Peugeot изменить название. Поэтому они просто заменили 0 на 1 и так родился 911.

Nissan GT-R

Nissan GT-R разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Источник: Википедия

Первый Skyline GT-R был выпущен еще в 1969 году, как крошечный 1,3-литровый легковой автомобиль. В 1972 году вышел C110 Skyline, который получил длинный капот со знаковым 2,0-литровый рядным шестицилиндровым двигателем и дизайн в стиле фастбэк, в котором была наклонная форма крыши, что должно было больше привлекать американских покупателей.

Первый Skyline, который вышел в 1969 году. Источник: Supercars.net

В 1989 году вышел R32 и на сегодня он является наиболее узнаваемым GT-R. Он получил множество побед на кузовных автогонках благодаря высоко настроенному 2,6-литровому рядному шестицилиндровому двигателемю с базовой мощностью 276 л.с. и системой полного привода, что является характерной чертой GT-R по сей день. Хотя современный GT-R имеет 510 л.с. и разгоняется до "сотни" за 3 секунды.

Toyota GT86

Toyota GT86 популярный среди дрифтеров. Источник: Википедия

Самый продаваемый автомобиль всех времен, Toyota Corolla дебютировал в 1966 году и с тех пор выпускается во многих различных формах и версиях. Благодаря культуре дрифта известным его воплощением является AE-86 Trueno – автомобиль с передним расположением двигателя и задним приводом, что было идеально для веселого маленького спортивного купе. Он производился между 1984 и 1987 годами во время экономического подъема Японии.

Toyota Corolla, которая породила AE-86 Trueno. Источник: auto.vercity

GT86 является духовным преемником AE86 Trueno. Ему обновили внешний вид и установили 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 197 л.с. Да, это не супер много, но его узкие шины и компоновка двигателя и привода позволяют получить массу удовольствия.