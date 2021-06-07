7 июня: праздники, приметы и именинники
7 июня в церкви проводится празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. По народному календарю в этот день отмечают праздник Иван – Медвяные росы, сообщает Обозреватель.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.
Именинники 7 июня: Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт.
Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7 июня православная церковь совершает празднование в память Третьего обретения главы Крестителя Господня Иоанна. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана.
Во время волнений в Константинополе в связи со ссылкой Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи была перенесена в город Емесу. Оттуда ее перенесли в Команы, а после глава вновь была перенесена в Константинополь и там положена в придворной церкви.
Часть святой главы находится на Афоне.
Иван – Медвяные росы
Раньше считалось, что с 7 июня на растениях появляются "медвяные росы" – сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Люди боялись этих рос, поскольку считали, что они вредят детям, скотине и растениям.
В то же время сильная роса в этот день – настоящая, а не "медвяная" – предвещала хороший урожай.
Народные приметы на 7 июня
- На рябине много цветов – к хорошему урожаю хлеба.
- Поздний цвет рябины сулит долгую осень, а если на дереве много цветов, то будет урожай овса.
- Много росы – к хорошему урожаю.
- Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы, наоборот, нет, то после обеда, скорее всего, будет дождь.
- Если утром 7 июня петух кукарекает раньше положенного времени, значит, днем можно ожидать дождь.
- Если не слышите лягушачьего кваканья в Иванов день – к похолоданию.
Что нельзя делать 7 июня
- 7 июня не рекомендуется ходить босиком по траве, поскольку есть риск простудиться.
- В этот день запрещено полоть грядки с морковью и луком.
- Также не стоит в этот день зачинать ребенка, поскольку люди верят, что дитя, зачатое в Иванов день, будет ленивым и глупым.