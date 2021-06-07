7 июня: праздники, приметы и именинники

7 июня в церкви проводится празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. По народному календарю в этот день отмечают праздник Иван – Медвяные росы, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.

Именинники 7 июня: Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт.

Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

7 июня православная церковь совершает празднование в память Третьего обретения главы Крестителя Господня Иоанна. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана.

Во время волнений в Константинополе в связи со ссылкой Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи была перенесена в город Емесу. Оттуда ее перенесли в Команы, а после глава вновь была перенесена в Константинополь и там положена в придворной церкви.

Часть святой главы находится на Афоне.

Иван – Медвяные росы

Раньше считалось, что с 7 июня на растениях появляются "медвяные росы" – сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Люди боялись этих рос, поскольку считали, что они вредят детям, скотине и растениям.

В то же время сильная роса в этот день – настоящая, а не "медвяная" – предвещала хороший урожай.

Народные приметы на 7 июня

На рябине много цветов – к хорошему урожаю хлеба.

Поздний цвет рябины сулит долгую осень, а если на дереве много цветов, то будет урожай овса.

Много росы – к хорошему урожаю.

Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы, наоборот, нет, то после обеда, скорее всего, будет дождь.

Если утром 7 июня петух кукарекает раньше положенного времени, значит, днем можно ожидать дождь.

Если не слышите лягушачьего кваканья в Иванов день – к похолоданию.

Что нельзя делать 7 июня

7 июня не рекомендуется ходить босиком по траве, поскольку есть риск простудиться.