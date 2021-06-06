Партия Меркель лидирует на региональных выборах в ФРГ

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в парламент федеральной земли Саксония -Анхальт, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного немецким телеканалом ARD, сообщает Интерфакс-Украина.

Выборы в земельный парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт считаются в Германии последней официальной проверкой настроения избирателей перед выборами в бундестаг в сентябре этого года.

Согласно подсчетам телеканала, ХДС на прошедших в воскресенье выборах может претендовать на 36% голосов избирателей, основной конкурент партии на этих выборах - правая "Альтернатива для Германии" набирает по прогнозу 22,5% голосов. На третьем месте "Левые" с 11% голосов, далее следует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8,5%.

"Зеленые", столь популярные в последнее время на федеральном уровне, получают в этой восточногерманской земле 6,5% голосов. Также на места в парламенте может претендовать Свободная демократическая партия Германии, она набирает 6,5% голосов.