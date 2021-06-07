Гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 июня

Гороскоп на первую половину июня говорит о том, что ожидается сложный и напряженный период из-за коридора затмений, ретроградного Меркурия и солнечного затмения. В эти дни могут путаться планы, меняться настроение, а события будут испытывать на прочность, сообщает РБК-Украина.

Астрологи рассказали, как испытания ждут все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 7 по 13 июня.

Овен

С 7 по 10 июня ожидается успех в делах, которые связаны с профессиональной деятельностью и деньгами. Можно задуматься об открытии своего дела, проводить важные переговоры и даже заключать выгодные сделки. В конце недели могут возникнуть трудности в общении с родными. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, а также последите за тем, что говорите.

Телец

Звезды приготовили Тельцам царский подарок – период везения в любых сферах жизни. В понедельник и вторник можете воплощать в жизнь самые смелые задумки, получите мощную поддержку от небесных светил. Потом ожидаются успехи в финансах, а с 12 по 13 июня уделите время совместному отдыху – не только отдохнете, но и окажетесь в центре увлекательных событий. На выходных получите запас энергии и оптимизма.

Близнецы

В начале недели не поддавайтесь внезапной тоске и грусти. Это состояние должно быстро пройти. Но могут быть неприятные ссоры. В середине недели начинайте действовать, если у вас в планах перемены. Новолуние принесет креативное мышление. В эти дни получится найти правильный подход к руководству и деловым партнерам. Последние дни недели посвятите шоппингу – повезет на распродажах.

Рак

Неделя станет успешной для Рака – звезды помогут преуспеть в работе и личных отношениях. В начале недели прислушайтесь к советам умных людей. В дни затмения работоспособность немного упадет, но берите себя в руки. Конец недели принесет важные события в личной жизни – встреча с новым партнером для создания семьи или планирование свадьбы, рождение ребенка.

Лев

Эмоциональность вам сейчас не нужна, проявите сдержанность и корректность в деловой сфере, особенно в понедельник и вторник. В среду постарайтесь отдохнуть в компании приятных людей или отправляйтесь в гости к родным. В конце недели обратите внимание на свое здоровье, возможны недомогания.

Дева

В начале недели дела будут решаться легко, особенно те, которые связаны с документами и инстанциями. Можно подписывать сделки, контракты и вкладывать средства в рекламу. Новолуние принесет усталость и на работе придется делать над собой усилия. Конец недели постарайтесь провести с приятными людьми – это восстановит энергию и поднимет настроение.

Весы

Вторая неделя лета принесет немало сюрпризов, но они будут непредсказуемыми. С понедельника Весам нужно быть в полной боевой готовности. В среду начнут сдвигаться дела в бизнесе или карьере. Вторая половина недели будет беспокойная и дискомфортная. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, вам эмоции и так хватит.

Скорпион

Начало недели принесет разборки с домочадцами, ссоры и неприятности в профессиональной сфере. Это перечеркнет все начинания и Скорпионам нужно быть внимательнее, чтобы не провоцировать конфликты с окружающими. До пятницы придется приводить мысли и чувства в норму, а на выходных займитесь интересным делом или запланируйте активный отдых.

Стрелец

Придется собрать в кулак все силы и волю – вам понадобится энергия. Отдых на минувших выходных был настолько комфортным, что все мысли о работе улетучились. Середина недели усилит негативное настроение, а Новолуние его подпитает еще больше. Не планируйте ничего важного и ответственного. В конце недели все дела придется приводить в порядок. На пользу пойдет отдых в кругу семьи.

Козерог

Возможны важные изменения в личной жизни, особенно, если в вашем окружении появился подходящий человек. Остальным звезды обещают долгожданную встречу, приглашения на свидания и много романтики. В конце недели будьте внимательны с эмоциями, может проявиться излишняя ранимость. Это состояние временное, поэтому просто не принимайте близко к сердцу поступки и высказывания других людей.

Водолей

Июнь принесет испытания на прочность в сфере личных отношений. Неважно, насколько давно вы находитесь рядом с этим человеком. Продержитесь до среды, и вы сможете уладить все проблемы и обрести душевный покой и гармонию. Одиноким Водолеям светит перспективное знакомство.

Рыбы

Первые дни погрузят с головой в профессиональную деятельность. Будет много встреч, совещаний и деловых поездок – все пройдет успешно. В среду и четверг будьте внимательные с любимыми и детьми. В конце недели усилится ваше обаяние и это привлечет представителей противоположного пола. Не сидите дома на выходных – отдохните с друзьями.