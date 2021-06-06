Американец бросил в полицейских младенца, убегая от них

В американском штате Флорида мужчина бросил в полицейских младенца после 40-минутного преследования, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел 26 мая. Правоохранители пытались остановить автомобиль 32-летнего мужчины по имени Джон Генри Джеймс III из-за того, что он не держался полосы движения, однако тот проигнорировал знак остановиться и поехал дальше.

Во время 40-минутного преследования мужчина задел машину полиции, протаранил блоки дорожного ограждения и наехал на стоп-стики, но все равно продолжал движение. Когда же Джеймса окружили на территории многоквартирного дома, тот схватил двухмесячного мальчика, который все это время был с ним в машине, и бросил в сторону полиции. К счастью правоохранители успели поймать ребенка.

Во время задержания Джеймс кусался и бил полицейских ногами. В полиции говорят, что мужчина продолжал сопротивляться, даже когда его размещали на носилках, чтобы загрузить в машину скорой помощи и доставить до медцентра.

Сейчас Джеймса перевели в местную тюрьму, где его будут держать под стражей.

Ему вменяют избиение офицера при отягчающих обстоятельствах, неосторожное вождение автомобиля, противодействие аресту и жестокое отношение к детям.