Власти Таиланда передали Украине прах кремированного там посла
Власти Таиланда передали Украине прах умершего там посла Украины Андрея Бешты. Он был там кремирован, сообщает Страна.ua.
"Сегодня утром тайская сторона передала Посольству Украины в Королевстве Таиланд прах Посла Андрея Бешты. В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan проходила похоронная церемония", - сообщили в посольстве.
Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер 30 мая на 45-м году жизни.
По данным МИД, Андрей Бешта с ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таиланде, а с 2017 года был также Послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
Он родился 14 декабря 1976 года. Работал в Департаменте ООН и других международных организациях МИД Украины.
В ноябре 2015 года назначен Президентом на должность Посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.