В Украине за долги по коммуналке могут забрать квартиру. Для этого сумма долга должна превышать 120 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

В период пандемии коронавируса забрать единственную квартиру за долги по коммуналке не могут. Но если есть две квартиры, то вторую могут продать. Также в рамках взыскания задолженности могут отобрать и продать на аукционе машину, бытовую технику, одежду и даже посуду. На каждого члена семьи обязаны оставить необходимый минимум. Например, если в квартире есть всего один диван, забирать его не станут.

"Если речь идет об автомобиле или другом вторичному по важности имуществе, законодательство продолжает действовать в том формате, в котором действовало" , – рассказали в Минюсте.

Адвокат Богдана Мотузюк добавляет: забрать квартиру могут в том случае, если долг превышает 120 тыс. грн. Для задолженности за коммунальные услуги процедура более простая, чем обычно. Можно взыскать на основании судебного указа или рассмотреть дело в упрощенном исковом производстве.

"После этого выдается документ, на основании которого поставщику можно идти к исполнителю и открывать исполнительное производство. – говорит Мотузюк. – Уже в этом производстве определяют, какое имущество есть у должника. Если у него нет никакого дохода, средств, другого имущества, за счет которого можно покрыть задолженность, тогда вполне возможным является взыскание недвижимости".

По закону на сумму задолженности вам насчитают пеню, инфляцию и 3% годовых. Кроме того, поставщик услуги имеет полное право отключить коммуналку до погашения долга. Если же через 3 дня с момента получения такого уведомления потребитель не оплатил долг или самостоятельно не прекратил потребления газа, то поставщик услуг вправе прекратить газоснабжение.