Человек способен жить до 150 лет: исследование

Если человек будет проживать жизнь с наименьшим количеством факторов стресса, включая болезни и различные опасности, предел его долголетия сможет достигать от 120 до 150 лет, сообщает Обозреватель.

В таком случает к смерти приводило бы естественное угасание и постепенная потеря способности к восстановлению жизненных функций. Об этом заявила международная команда ученых из Сингапура, США и России, исследование которых было опубликовано 25 мая в журнале Nature Communications﻿, пишет Scientific American﻿.

В рамках работы специалисты из компании Gero﻿ (Сингапур) проанализировали "темпы старения" в трех крупных группах людей из США, Великобритании и России. Для оценки состояния их здоровья они изучили изменения числа эритроцитов и подсчитали ежедневное количество шагов, которые делали подопытные, поделив их на возрастные группы.

Ученые проанализировали "темпы старения" в трех крупных группах людей из США, Великобритании и России. Источник: Unsplash

И по количеству эритроцитов, и по числу шагов закономерности оказались одинаковыми. По мере старения некоторые факторы, не относящиеся к заболеваниям, приводили к предсказуемому и постепенному снижению способности организма к восстановлению клеток крови и стабильного состояния после нарушений.

Когда ученые использовали эти данные, чтобы выяснить, когда человек теряет способность к восстановлению полностью, они вышли на показатель 120-150 лет. Кроме того, исследователи обнаружили резкое изменение в состоянии здоровья в возрасте 35-40 лет.

"Это дает указание на то, что в данном возрасте происходят какие-то физиологические изменения" , – говорит Тимоти Пырков из компании Gero.

В качестве примера он также привел тот факт, что, как правило, именно в этом возрасте атлет заканчивает свою спортивную карьеру.

Своим исследованием ученые надеются положить начало новым фундаментальным научным работам на эту тему. В частности, следующим шагом может стать поиск возможностей для предотвращения упадка жизненных сил и их восстановления.