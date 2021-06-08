Человек способен жить до 150 лет: исследование
Если человек будет проживать жизнь с наименьшим количеством факторов стресса, включая болезни и различные опасности, предел его долголетия сможет достигать от 120 до 150 лет, сообщает Обозреватель.
В таком случает к смерти приводило бы естественное угасание и постепенная потеря способности к восстановлению жизненных функций. Об этом заявила международная команда ученых из Сингапура, США и России, исследование которых было опубликовано 25 мая в журнале Nature Communications, пишет Scientific American.
В рамках работы специалисты из компании Gero (Сингапур) проанализировали "темпы старения" в трех крупных группах людей из США, Великобритании и России. Для оценки состояния их здоровья они изучили изменения числа эритроцитов и подсчитали ежедневное количество шагов, которые делали подопытные, поделив их на возрастные группы.
И по количеству эритроцитов, и по числу шагов закономерности оказались одинаковыми. По мере старения некоторые факторы, не относящиеся к заболеваниям, приводили к предсказуемому и постепенному снижению способности организма к восстановлению клеток крови и стабильного состояния после нарушений.
Когда ученые использовали эти данные, чтобы выяснить, когда человек теряет способность к восстановлению полностью, они вышли на показатель 120-150 лет. Кроме того, исследователи обнаружили резкое изменение в состоянии здоровья в возрасте 35-40 лет.
"Это дает указание на то, что в данном возрасте происходят какие-то физиологические изменения", – говорит Тимоти Пырков из компании Gero.
В качестве примера он также привел тот факт, что, как правило, именно в этом возрасте атлет заканчивает свою спортивную карьеру.
Своим исследованием ученые надеются положить начало новым фундаментальным научным работам на эту тему. В частности, следующим шагом может стать поиск возможностей для предотвращения упадка жизненных сил и их восстановления.