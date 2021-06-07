7 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День июньского жука, День пробной технологии, сообщает УНИАН.

В США - День штата Оклахома, День Буна, День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого, День «Слава Богу, сегодня понедельник», в Испании - День республики, в Ирландии - Июньский выходной, в Британии - День реалити-шоу «Остров любви», в Новой Зеландии - День рождения королевы, на Мальте - День мучеников, в Аргентине - День журналиста, в Кыргызстане - День финансовых и экономических работников, в Австралии - День Западной Австралии, в Перу - День флага, в Словакии - День Меморандума словацкой нации, в Норвегии - День расторжения унии со Швецией, в Хорватии - День хорватской дипломатии, в Мексике - День свободы выражения, в Чили - День пехоты, День сражения при Арике, в Дании - День рождения принца Йоахима.

Памятные даты 7 июня, годовщины и события

В 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.

В 1520 году близ Кале – порт у пролива Па-де-Кале, является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции (расстояние по прямой до Британии составляет 34 километра) - встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных. Это гуляние на 10 лет опустошило французскую казну. Его прозвали «Поле золотой парчи».

7 июня 1632 года был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Позже и он был тут похоронен. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юности увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем, согласно старинным документам, известно и имя главного архитектора - Устад-Ис. В работе принимали участие более 20 000 человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора.

В 1692 году в этот день произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал - главную пиратскую базу в Карибском море. С этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).

В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

В 1919 году в Нью-Йорке впервые в мире были применены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

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В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.

В 1965 году корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон - CV-2000. Он тогда стоил 995 долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 июня отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. В народе день назвали Иван - Медвяные росы, или Ферапонтовская роса. Считалось, что утренние осадки 7 июня могут быть сладкими, с медовым привкусом.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя детям бегать босыми по траве - могут тяжело заболеть. День также не подходит для медицинских операций. Еще нельзя полоть огород. А супругам лучше отказаться от близости - ребенок, который будет зачат в этот день, вырастет несообразительным и ленивым. Если сегодня заболеете, то болеть будете долго, но обязательно выздоровеете.

Приметы на 7 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сколько утром росы - столько будет льна и конопли;

- на рябине много цвета – к хорошему урожаю льна и овса;

- дождь - август будет холодный и грибов в лесу не будет.