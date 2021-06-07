Монету в 50 копеек продают за тысячи гривен

В Украине за монеты номиналом в 50 копеек 1992 и 1996 годов выпуска готовы платить тысячи гривен. На аукционах за такие монеты соревнуются десятки покупателей, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных аукциона Violity. К примеру, за две монеты (50 копеек 1992 года и 25 копеек 1992 года) заплатили 12 112 грн. Всего сделали 25 ставок.

Источник: violity.com

50 копеек 1996 года – аверс-аверс-1(96)-1(96)к продали 6 911 грн. 50 копійок 1996 року за 6 068 грн.

Источник: violity.com

Источник: violity.com

Как пишет портал Monety, известно несколько разновидностей 50 копеек 1992 года. Есть обычные монеты, стоимость которых равна номиналу. Дорого продать можно только редкие разновидности, цена на них доходит до 7000 грн.

На реверсе всех монет указан номинал "50 копійок", на аверсе надпись "Україна" и дата "1992". Определить дорогие украинские 50 копеек можно по аверсу, реверсу и гурту. Далее приводим описание редких разновидностей.

На интернет аукционах продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Официально такие монеты в обиход не поступали, это могут быть пробные экземпляры или неизвестно где изготовленные специально для заработка на нумизматах. В каталоге ИТК цена на 50 копеек "в неродном металле" указана в пределах 100-250 у.е.

Кроме этого, коллекционерам можно продать браки, например, если у монеты два аверса или два реверса. Также есть вероятность найти 50 копеек с поворотом реверса к аверсу.