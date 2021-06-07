Иоанна Предтечи 2021: как отмечается и что нельзя делать в Иванов день

В понедельник, 7 июня, православная церковь в Украине и других странах совершает празднование в честь третьего обретения главы Иоанна Крестителя (Предтечи, сообщает Обозреватель.

В народе праздник известен как Иоанна Предтечи, или Иванов день, Медовые росы. О его традициях и истории, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день, далее в материале.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи: история

Согласно Евангелию, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а затем крестившего Его в водах Иордана. Он обличал многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который женился на жене своего брата Ироиаде.

Ироиада решила отомстить Иоанну и склонила свою дочь Саломею попросить у Ирода голову Предтечи. Тот не посмел отказать. По преданию, Ироиада не дала похоронить главу пророка вместе с телом, а спрятала ее в дворце. Впоследствии реликвию несколько раз находили и снова теряли.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло около 850 года. Из Константинополя во время волнений, вызванных ссылкой Иоанна Златоуста, ее перенесли в город Емессу, а затем из-за набегов сарацин (810-820) – в Команы, где в период иконоборчества скрыли в земле.

После восстановления иконопочитания Константинопольским собором 842 года патриарх Игнатий (847-857) во время ночной молитвы получил указание местонахождения главы Иоанна Крестителя. Он сообщил об этом императору Михаила III, и тот послал посольство в Команы, где в указанном месте святыня была обретена в третий раз. Позже главу вновь перенесли в Константинополь и там положили в придворной церкви. Часть ее хранится на Афоне.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло около 850 года. Источник: davidova-pustyn.ru

Что можно делать на Иоанна Предтечи

По народной примете, на Ивана Предтечи начинаются медовые (худые) росы – липкая жидкость на листьях растений, которую выделяет листва или тля и червецы.

Считалось, что такие "росы" вредят и растениям, и детям, и скоту. Если болела скотина, говорили: "Верно напала на медовую росу". Болел ребенок, – значит, бегал по медовой росе.

В то же время этим росам приписывали и целебные свойства: в Иванов день начинали запасаться лекарственными травами и кореньями. Кроме того, по традиции на Ивана Предтечи после схода росы выгоняли скот в поле. А с мором животных боролись, заставляя их проходить через пепелище от костра.

Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя. Источник: Pixabay

Что нельзя делать на Иоанна Предтечи: суеверия

Затевать ремонт или генеральную уборку – иначе удача и благополучие покинут дом.

Носить одежду темных цветов.

Ходить босиком по траве – к болезни.

Приметы 7 июня

Обильная роса – будет хороший урожай.

Вылет пчел без задержки – к богатому медосбору.

На рябине много цветов – к долгой осени или к урожаю льна.