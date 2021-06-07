Курс валют Нацбанка на 7 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 6 июня, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 33.06 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 июня 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 38.58 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.20 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 7 коп до 7.40 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.291400
|EUR
|Евро
|33.063500
|RUB
|Рубль
|0.373050
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.581900
|CHF
|Швейцарский франк
|30.201300
|PLN
|Польский злотый
|7.401300