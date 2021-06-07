Курс валют Нацбанка на 7 июня

Курс валют Нацбанка на 7 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 июня, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 33.06 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 38.58 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.20 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 7.40 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.291400 --0.049
EUR Евро 33.063500 --0.194
RUB Рубль 0.373050
GBP Фунт стерлингов 38.581900 --0.133
CHF Швейцарский франк 30.201300 --0.131
PLN Польский злотый 7.401300 --0.069

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