Байден пригрозит Путину усилением санкций, — Кравчук

На встрече президентов США и России, которая вскоре должна состояться в Женеве, Джо Байден попытается заставить Владимира Путина выполнять нормы международного права, сообщает Деловая столица.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"Считаю, что в беседе коснутся комплекса вопросов. И один из них, как и обозначал сам президент Байден, заключается в том, чтобы создать для России такие условия отношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой, такие принципы отношений, которые бы заставили Россию выполнять нормы международного права" , — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Он констатировал, что сегодня Россия фактически отказывается от выполнения международных норм и ведет себя агрессивно — и не только в отношении Украины.

"Россия вмешивается в выборы в разных странах, отравляет людей в разных странах, то есть ведет себя очень агрессивно и не учитывает нормы и правила, установленные в цивилизованном мире" , — подчеркнул экс-президент.

По его мнению, Байден пригрозит Путину усилением санкций, если Россия не вернется в цивилизованное поле международных отношений:

"Думаю, что Байден обязательно этот вопрос поставит перед Путиным и скажет ему примерно так: если Россия не будет выполнять международные нормы, к ней будут применяться соответствующие меры воздействия. Имеются в виду прежде всего санкции, которые могут расширяться и могут усиливаться. То есть, эта тема будет присутствовать " , — уверен Кравчук.

Кроме того, считает он, на саммите будут затрагиваться вопросы горячих точек в разных регионах мира: "Это и Ближний Восток, и другие страны, и другие регионы, где присутствуют серьезные конфликты".