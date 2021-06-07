Партия Меркель победила на выборах в Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, по предварительным результатам, победил на воскресных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает Европейская правда.

ХДС набрал 37,1% голосов, улучшив показатель выборов 2016 года, когда за них проголосовали 29,8% избирателей.

Второе место заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 20,8% голосами избирателей - результат хуже по сравнению с прошлыми выборами (24,3% в 2016 году).

Левые и СДПГ, по предварительным данным, достигли самых слабых результатов в истории выборов в этой земле с 11% и 8,4% соответственно.

"Зеленые" не получили дополнительных преимуществ благодаря своему росту на федеральном уровне и получили 5,9%. Свободные демократы - 6,4%.

Обозреватели называют победу ХДС в Саксонии-Анхальт хорошим сигналом для ХДС и ее лидера Армина Лашета накануне парламентских выборов в сентябре.