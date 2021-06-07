Новолуние 10 июня: чем оно особенно

Через несколько дней наступит первое новолуние лета 2021 года. Будет проходить оно в знаке зодиака Близнецы и совпадет с солнечным затмением, сообщает УНИАН.

Новолуние – фаза Луны, во время которой она находится в соединении с Солнцем. Ночное светило в это время невидимо для земного наблюдателя, поскольку повернуто к нему неосвещенным боком. Это самая темная ночь месяца, ведь небо освещает лишь мерцание звезд.

Затем постепенно Луна начинает отображаться в виде тоненького серпа, который день за днем становится больше.

Естественный спутник Земли в данный период оказывает значительное влияние на живые организмы, в том числе и на человека. У особо чувствительных людей может ощущаться упадок сил, резкая смена настроения, раздражительность и головная боль.

Новолуние в июне 2021: когда, дата

Новолуние наступит 10.06.2021 в 13:53. Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 04:35, а зайдет в 21:24.

Особенность июньского новолуния

Первое летнее новолуние в этом году совпадет с кольцеобразным солнечным затмением. В странах Европы и в Украине оно будет частичным и состоится в 13:42 по киевскому времени.

С учетом данного обстоятельства, новолуние 10 июня будет довольно сложным, а его влияние в целом будет ощущаться в течение нескольких дней до и после события.

Что можно делать в новолуние 10 июня

Новолуние в астрологии принято считать временем, идеальным для размышлений над новыми идеями и составления планов. В это полнолуние можно решать текущие рутинные вопросы, не требующие много сил и энергии.

Также это идеальный момент для избавления от вредных привычек, например, чтобы устроить голодание или разгрузочный день.

На энергетику сильно влияет созвездие, в котором будет находиться Луна. Энергичный знак Близнецов вдохновляет активнее взаимодействовать с окружающим миром и находить новые пути для коммуникации, делиться мыслями с окружающими. В то же время астрологи предостерегают, что следует найти баланс между разумом и чувствами.

К тому же, учитывая солнечное затмение, лучше действовать не спеша, аккуратно и расчетливо. Прежде чем предпринимать те или иные серьезные шаги, важно внимательнее прислушиваться к своему внутреннему голосу и поразмышлять.

Что нельзя делать в новолуние 10 июня

Начинать какие-то новые проекты и решать важные вопросы в период июньского новолуния не стоит – лучше отложить это на некоторое время.

Не желательно вести любые деловые переговоры или завершать их, а также общаться с начальством или переходить на другую работу. Не рекомендуется в это новолуние делать крупные покупки, инвестировать и одалживать деньги.