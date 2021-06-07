Ковид-сертификаты в Украине и ЕС: что будет разрешено владельцам

Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые упростят путешествия для их владельцев. Украинские чиновники готовят аналогичный документ, который хотят использовать не только для заграничных поездок, но и внутри страны, сообщает РБК-Украина.

Евросоюз готовится к открытию границ. Одним из условий для въезда станет цифровой ковид-сертификат – EU Digital COVID Certificate. Его еще нередко называют иммунным паспортом, зеленым паспортом, паспортом о вакцинации, ковид-паспортом и так далее. В ЕС надеются запустить их уже с 1 июля.

"Сертификат EU Digital COVID Certificate (ранее называвшийся Digital Green Certificate) будет способствовать безопасному свободному передвижению во время пандемии. Он послужит доказательством того, что человек был привит, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19" , – сказали в отделе прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

Эта идея далеко не нова. Введение документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в мире обсуждают уже месяцами. Первыми странами, воплотившими эти планы в жизнь, стали Исландия и Израиль. Еще семь стран Евросоюза решили ввести цифровой сертификат, не дожидаясь его запуска по всему блоку. Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали выдавать этот документ с 1 июня.

Новый порядок будет действовать и для граждан третьих стран, желающих попасть в ЕС. Кабинет министров обещает, что Украина не останется в изоляции. В правительстве готовят аналогичный документ, который, по утверждению чиновников, позволит нашим гражданам путешествовать в Европу. В Минздраве говорят, что этот сертификат пригодится не только для заграничных поездок, но и для внутреннего пользования.

По Европе с прививкой

В конце мая совет ЕС ослабил критерии, по которым открыт доступ на территорию Союза и Шенгенской зоны. Они могут принимать туристов из стран, где число заражений за последние две недели не больше 75 на 100 тысяч человек. Раньше этот показатель составлял 25 инцидентов на 100 тысяч населения. Кроме этого, сохраняется условие о норме подтвержденных случаев – не выше 4% положительных тестов.

Для таких стран, как Украина, которые не вписываются в эти пороги, будет альтернатива. Сейчас Евросоюз заканчивает финальные приготовления к запуску единого ковидного сертификата, который упростит перемещение внутри блока. Окончательное утверждение документа запланировано на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.

"Сертификат может использоваться во всех государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Кроме того, сейчас продолжаются переговоры об их использовании Швейцарией" , – объяснили изданию в Представительстве ЕС в Украине.

Евросоюз также планирует признавать аналогичные сертификаты от третьих стран, если они соответствуют их стандартам. Для совместимости так называемых "ковид-паспортов", которые будут вводить как в ЕС, так и за пределами блока, к их разработке привлечена Всемирная организация здравоохранения.

В этот сертификат будут вносить несколько видов информации, чтобы недопустить дискриминации людей. Первый – подтверждение полной вакцинации от COVID-19, каким именно препаратом и когда. Если человек пока не смог получить прививку – это не значит, что путь в Евросоюз для него закрыт. Для сертификата также подойдет информация об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до поездки или тесте о наличии антител, проведенном в течение полугода.

Он будет в электронной или бумажной форме с QR-кодом, который поможет подтвердить подлинность ковид-карты. Для проверки цифровых подписей в документе Евросоюз создает систему связи баз данных всех стран блока. Сертификат будет действителен в течение 12 месяцев. На практике речь идет о трех разных сертификатах, утверждают в Европарламенте.

В перспективе этот ковид-документ должен избавить туристов от тестирования и самоизоляции по прибытию. Но каждая европейская страна оставляет за собой право вводить дополнительные карантинные ограничения и требования, если произойдет всплеск заболеваемости. И в то же время, если какие-то карантинные ограничения снимаются, то туристы с "зеленым сертификатом" также смогут этим воспользоваться.

Украинское правительство уже готовит похожий документ, который будет учитывать все требования ЕС и ВОЗ. Над его запуском работают Министерства здравоохранения и цифровой трансформации, Национальная служба здоровья, МИД и пограничная служба.

В Кабмине анонсируют, что получить ковидный сертификат украинцы смогут уже с июля. Для этого не нужны дополнительные законы, уточнил в разговоре с изданием глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В этом документе, как и в европейском образце, будет информация о вакцинации, негативном ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19.

"Мы успеваем запустить бета-версию с 1 июля. Полноценно в июле она заработает. На первых порах это будет исключительно в электронной форме" , – рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Ковидные сертификаты запустят на основе данных в Электронной системе здравоохранения, сказали изданию в Минцифре. Во время путешествия владелец документа должен иметь его при себе в электронном или бумажном виде. Как объяснили в ведомстве, получить его можно будет несколькими способами.

"С 1 июля электронную версию с помощью приложения или портала "Дія". В приложении сертификат отобразится как один из документов, на портале будет возможность загрузить его в PDF-формате и при необходимости распечатать. Позже бумажную версию сертификата можно будет получить в учреждении здравоохранения. Правительство также рассматривает возможность получения бумажной версии в ЦПАУ" , – добавили в Минцифре.

Пока же украинцы, получившие две прививки, могут при необходимости оформить международное свидетельство о вакцинации и показать его на границе. Не стоит путать его с ковид-сертификатами. Это свидетельство действует в мире уже годами. Его требуют, например, для подтверждения прививки от желтой лихорадки.

Вакцина и внутренний сертификат

Чиновники уверяют, что наш сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока. Комиссия ЕС также оказывает помощь украинской стороне, чтобы обеспечить техническую совместимость ковид-документов.

"Для облегчения поездок граждан Украины в ЕС Комиссия начала контактировать с украинскими властями с целью обеспечения совместимости украинских цифровых сертификатов с EU Digital COVID Certificate" , – рассказали изданию в Представительстве ЕС в Украине.

Что касается посещения других стран вне ЕС – это зависит от того, какие варианты ковид-справок они могут потребовать для въезда. Тогда с ними должны связаться представители Министерства иностранных дел для взаимного согласования документов.

"МИД Украины прорабатывает с Европейской Комиссией вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации после их утверждения. Украинское внешнеполитическое ведомство также взаимодействует с рядом иностранных государств с целью заключения на двусторонней основе соглашений о взаимном признании сертификатов вакцинации" , – сказал РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко.

Собеседники издания прогнозируют, что европейский вариант сертификата, который вводит Украина, все-таки будет признан и другими государствами за пределами ЕС.

"Мы будем работать над тем, чтобы наши документы были подтверждены разными странами, например, Израилем, США, Кипром, Швейцарией. Уже сейчас идет работа с Госпогранслужбой, чтобы мы технически могли проверять и европейские сертификаты" , – пояснил Кучер.

Важный нюанс, который заботит многих, кто уже привит или собирается получить укол – пригодность вакцин. Дело в том, что члены ЕС обязаны признавать документы о прививках вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Пока таких только четыре – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом каждая страна Евросоюза может признавать документы о вакцинации и другими препаратами, в частности – которые экстренно одобрены ВОЗ.

В Украине используют два варианта AstraZeneca, оба рекомендованы к экстренному использования ВОЗ: южнокорейского производства от SK Bioscience и индийского – CoviShield. Один из собеседников РБК-Украина в Минздраве объяснил: эти вакцины все равно рассматриваются Европой как AstraZeneca, поэтому с ними проблем возникнуть не должно.

Также украинцам делают прививки вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac. На днях она получила рекомендацию ВОЗ, но пока не имеет одобрение EMA.

"В Украине используются только те вакцины, у которых есть преквалификация ВОЗ. Эти же вакцины используются и в ЕС. CoronaVac на днях должна получить разрешение и европейского регулятора EMA. Такого, что человек не сможет попасть в ЕС по ковид-сертификату, потому что он привит CoronaVac – такого не будет" , – сказал Михаил Радуцкий.

Это подтверждают и в Минздраве. Надо сказать, что китайские препараты активно используют и в Венгрии. По словам Кучера, Евросоюз будет признавать документы со всеми вакцинами, рекомендованными ВОЗ.

"Пустят ли в Европу человека, привитого вакциной CoronaVac? Пустят. Ею вакцинируется множество людей в Китае. Мы осознаем и вклад Китая в европейскую экономику, и количество людей, которое приезжает из Китая в Европу по бизнесу. Очень вряд ли, что в Европе откажутся признавать китайские вакцины, которые, к тому же, имеют одобрение ВОЗ" , – отметил замминистра здравоохранения.

Поэтому перебирать вакцинами ради поездок в ЕС украинцам не стоит. Тем более, что факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Минздраве уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.

"Внутри страны правительство пока не планирует давать какие-либо преимущества тому человеку, у которого будет ковид-сертификат. Главная преференция – привитый человек не столкнется с осложнениями от ковида и тяжелым течением этой болезни" , – говорит Радуцкий.

В планах Кабмина сделать еще и внутреннюю версию ковидного сертификата.

"Правительство еще должно принять решение о том, когда и при каких обстоятельствах его будут использовать. Возможно, для посещения таких массовых мероприятий, как концерты" , – рассказали в ведомстве.

Один из вариантов, который рассматривают в Минздраве – это применение ковид-сертификатов в регионах красной зоны. Это поможет сгладить экономический удар от локдауна, объяснил замминистра Ярослав Кучер.

"Тогда мы уже не будем повально закрывать все общественные заведения. Если в заведении персонал привит или у них есть антитела, мы его не закроем и будем пускать туда вакцинированных людей. Если эпидемическая ситуация будет требовать закрытия торговых центров или общественного транспорта – мы их закроем для тех, кто не провакцинирован. Все эти примеры очень условные, но как-то так должно быть" , – уточнил чиновник.

По его словам, все эти "поблажки" будут прописаны в отдельном постановлении Кабмина не раньше июля. С одной стороны, они могут быть дополнительным стимулом, который подогреет интерес украинцев к прививкам. С другой – в условиях ограниченного доступа к вакцинам это может оказаться нерабочим инструментом, который обострит иммунное неравенство в обществе.

Даже если к концу лета удастся привить шесть миллионов граждан – это даже не пятая часть взрослого населения страны. Поэтому, вводя какие-либо преимущества, Кабмин должен и будет исходить как минимум от темпов и масштабов вакцинации.