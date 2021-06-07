У Байдена отказались приглашать Зеленского в Вашингтон
Из-за скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, сообщает Лига.net.
По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.
Однако там отказались развивать идею встречи
"из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", добавил источник.
Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский
"делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".