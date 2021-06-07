У Байдена отказались приглашать Зеленского в Вашингтон

Из-за скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, сообщает Лига.net.

По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.

Однако там отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", добавил источник.