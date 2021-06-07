США решительно настроены выяснить источник происхождения COVID-19

В Белом доме намерены выяснить истинный источник происхождения вируса COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Интерфакс.

"Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению", — сказал он.

По его словам, Китай до сих пор не предоставил "необходимую прозрачность", доступ для международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.

"Это должно произойти. В конце-концов, это также и в интересах Китая", — отметил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что, если Китай "претендует на роль ответственного международного субъекта", ему придется "сделать все возможное, чтобы предоставить всю имеющуюся у него информацию", чтобы была возможность предотвратить повторение пандемии.

Тем не менее, группа экспертов ВОЗ, ранее посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

В то же время, в Великобритании, как и в США, крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.