Экс-депутат Госдумы РФ Гудков заявил, что "подъезжает к Киеву"

Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что уехал в сторону Украины, сообщает Левый берег.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну - фейковое уголовное дело будет продолжено до моего ареста. Если останусь - дали санкцию решить вопрос Гудкова "любым способом".

Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом упорство жандармов снизится", - отметил Гудков.

Он пояснил, что его решение поддержали родные, в адрес которых также начала поступать "информация об угрозах и рисках".

Позже Гудков добавил, что российский "Интерфакс" пишет, что он якобы нарушил подписку о невыезде.

"У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет" , - отметил политик.

В интервью российским СМИ Гудков сказал, что в его планах - добраться болгарского города Варна, где у него родители.

Напомним, в РФ Гудков является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а пострадавшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения.

1 июня Гудкова задержали и отправили в СИЗО на двое суток. Отпустили его через 48 часов, мера пресечения избирать не стали. Кроме того, задерживали в статусе подозреваемого тетю Гудкова Ирина Ермилову.

Сам политик утверждает, что дело, по которому его задержали, связанная с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. По его убеждению, то, что происходит, связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму.