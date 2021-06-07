Испания открывает границы для вакцинированных людей со всего мира

С понедельника, 7 июня, Испания открывает свои границы для граждан всех стран, которые сделали прививки от коронавируса, ссылаясь на международные СМИ, сообщает Укринформ.

“Люди, получившие прививки против коронавируса, и их семьи могут находиться в стране, независимо от страны происхождения”, — говорится в заявлении правительства Испании.

Кроме того, иностранным круизным судам будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Как отмечается, правительство Испании надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

В 2019 году Испанию посетили 83,5 миллиона гостей из-за рубежа. В прошлом году из-за пандемии коронавируса это число сократилось на 77%.