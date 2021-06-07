Германия прокомментировала будущее Украины после достройки "СП-2"

В правительстве Германии заявляют, что Украина должна оставаться страной транзита российского газа даже после достройки Северного потока-2, сообщает Экономическая правда.

Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, которого цитируют немецкие СМИ.

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2"".

Германия ожидает, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее направлять газ через Украину.

"Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться" , - сказал Зайберт.

Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.