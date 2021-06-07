Катя Осадчая показала редкое фото с родителями
Ведущая Катя Осадчая, которая в третий раз станет мамой, показала редкое фото с родителями. Оно было сделано на вечеринке ко дню рождения ее отца Александра. Снимок она показала в stories Instagram, сообщает Сегодня.
На одном фото Катя позирует с отцом и мамой, на другом – именинник с праздничным тортом, еще на одном с мужем Юрием Горбуновым.
На семейную вечеринку ведущая пришла в платье с совместной коллекции с украинским дизайнером Андре Таном за 3999 гривен. Как написала сама Катя "платье подходит для любых изменений фигуры", намекая на свою беременность.
Ведущая предпочитает оберегать от пристального внимания общественности и своих сыновей Илью и Ивана. Лишь изредка в своей соцсети Катя все же радует семейными кадрами. Недавно старший сын Илья закончил школу и телеведущая показала снимки с выпускного.
Напомним, сейчас Катя Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. Пара воспитывает сына Ивана, а скоро в семье родится еще один ребенок. Совсем недавно телеведущая подтвердила свою третью беременность.