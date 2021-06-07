BAFTA TV 2021: победители кинопремии

В ночь на понедельник, 7 июня, состоялась премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главным триумфатором стал фильм "Я могу уничтожить тебя". Кинолента завоевала награды в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая актриса" – Михаэла Коэл, сообщает Обозреватель.

Лучшим актером признали Пола Мескала, сыгравшего в драматическом сериале "Нормальные люди". Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Малачи Кирби, а за лучшую женскую роль второго плана – Рэки Айоле. Об этом стало известно на сайте премии.

Статуэтку в номинации "Лучший комедийный актер" получил Чарли Купер из сериала "Эта страна", а в женской категории победила Эйми Лу Вуд за "Сексуальное просвещение".

Лучшей драмой признали "Спаси меня", а лучшей развлекательной телепрограммой – шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы".

В категории "Лучшая международная программа" победила документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнса.

Состоялась премия BAFTA 2021

В ночь на 7 июня состоялась премия BAFTA

Все победители премии BAFTA

Лучший драматический сериал – "Спаси меня"

Лучший мини-сериал – "Я могу тебя уничтожить"

Лучший комедийный сериал – "Внутри девятого номера"

Лучший режиссер – Михаэла Коэл

Лучший сценарист драматического сериала – Михаэла Коэл

Лучший сценарист комедийного сериала – Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)

Международный проект – "Добро пожаловать в Чечню"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Михаэла Коэл

Лучший актер в драматическом сериале – Пол Мескал

Лучшая актриса в комедийном сериале – Эйми Лу Вуд

Лучший актер в комедийном сериале – Чарли Купер

Образы на премии BAFTA 2021

Знаменитости на премии BAFTA