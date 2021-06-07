Трамп: Китай должен США $10 трлн за ущерб от коронавируса

Китай, на котором лежит ответственность за пандемию коронавируса, за нанесение экономического ущерба должен предоставить США компенсацию не менее $10 трлн. Об этом заявил американский экс-президент Дональд Трамп, сообщает Интерфакс.

"Мы требуем репараций от Коммунистической партии Китая. Китай должен заплатить. Они должны заплатить", — сказал он, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Трамп отметил, что Китаю должен быть предъявлен счет на $10 трлн, а все страны, которые должны деньги Китаю, должны отказаться выплачивать долги. Бывший президент сказал, что "был прав", заявляя, что коронавирус был искусственно создан в китайской лаборатории в Ухане.

"Мы ввезли эту ужасную штуку из Китая... это называется лаборатория, это, легко понять, Ухань", — заявил он.

Трамп, который начал тарифную войну с Китаем, будучи президентом, заявил на съезде, что США должны ввести 100%-ные пошлины на все ввозимые китайские товары.