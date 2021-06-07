Последний освободитель Освенцима умер в возрасте 98 лет
В возрасте 98 лет скончался Давид Душман – последний участник Второй мировой войны, освобождавший узников Освенцима, ссылаясь на заявление еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, сообщают международные СМИ.
Душман был солдатом Красной армии: его подразделение использовало танки, чтобы пробить стены концлагеря. Сам мужчина в ходе войны был ранен и перенес операцию по удалению легкого.
В еврейской общине его назвали
“героем Освенцима”, который спас
“бесчисленное количество жизней”.
Освенцим – крупнейший концентрационный лагерь нацистской Германии, был расположен в Польше. В годы войны в его стенах лишили жизней 1,1 млн евреев, включая стариков и детей. Всего в результате Холокоста погибли приблизительно 6 млн евреев.