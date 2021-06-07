Последний освободитель Освенцима умер в возрасте 98 лет

В возрасте 98 лет скончался Давид Душман – последний участник Второй мировой войны, освобождавший узников Освенцима, ссылаясь на заявление еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, сообщают международные СМИ.

Душман был солдатом Красной армии: его подразделение использовало танки, чтобы пробить стены концлагеря. Сам мужчина в ходе войны был ранен и перенес операцию по удалению легкого.

В еврейской общине его назвали “героем Освенцима” , который спас “бесчисленное количество жизней” .

Освенцим – крупнейший концентрационный лагерь нацистской Германии, был расположен в Польше. В годы войны в его стенах лишили жизней 1,1 млн евреев, включая стариков и детей. Всего в результате Холокоста погибли приблизительно 6 млн евреев.