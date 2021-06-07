Пенсии пересчитают задним числом: кто и сколько получит

В Украине с июля 2021-го пересчитают пенсии миллиону человек. Кроме того, около трех миллионов работающих с июня получат перерасчет пенсий, с учетом повышения выплат за май и апрель, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, согласно документу, прибавка в июне коснется большинства украинцев старше 60 лет. В результате:

минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, в то же время прибавка за стаж сверхнормы составляет 1% от ПМ;

максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).

Судьи по закону имеют право на неограниченный размер пенсии. Она составляет до 80% зарплаты. Простые украинцы получают меньше 35% зарплаты и при этом размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. Сейчас это 17 690 грн.

В формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

При пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.