Украина ждет партию COVID-вакцины из США, – Шмыгаль

Украина наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19, ﻿заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Деловая столица.

"В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах. К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни и Ровно", — написал он в Facebook.

Также в будни продолжается вакцинация военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и людей в возрасте от 65 лет. На днях, отметил Шмыгаль, Украина получила еще более 705 тыс. доз препарата AstraZeneca по международной программе COVAX. Их будут использовать прежде всего для людей, которые уже сделали первую прививку и должны получить вторую дозу.

"Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", — добавил премьер.

Какую именно вакцину Украина получит от США, Шмыгаль не уточнил.