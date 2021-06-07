ДТП на Львовщине: 2 человека погибли, есть пострадавшие

В Самборском районе Львовской области в результате столкновения на автодороге микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека, еще пятеро пострадали, ссылаясь на ГСЧС, сообщает Укринформ.

"6 июня в 22:15 вблизи с. Бабина Самборского района на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 2 человека и пострадали 5 человек", — говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Для деблокации ГСЧС привлекла 4 человека и 1 единицу техники.