Безработным предоставят десятки тысяч гривен на открытие бизнеса

С 1 января следующего года в Украине начинает действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и долговременных безработных в предпринимателей, сообщает ЛигаБизнес.

Механизмы этой программы были успешно апробированы в пилотном проекте "Рука помощи", который был реализован Министерством социальной политики Украины при поддержке Мирового банка в пределах проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" в 2016-2019 годах. Тогда свыше 230 долговременных безработных в трех областях получили беспроцентную поворотную помощь от государства на начало собственного дела. Более 90% из них успешно работают и сегодня.

Желающим выйти из состояния бедности малообеспеченным и долговременным безработным будет предложена помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года - 97 500 грн) для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Весомое преимущество этого механизма в том, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть, сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух лиц по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Порядок предоставления помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 397 от 21 апреля 2021 года "Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей".

Ожидается, что новая программа станет действенным механизмом вывода долговременных безработных и других получателей государственной помощи из состояния бедности. Она поможет им вернуться к активной социальной жизни, а государство вместо постоянных выплат помощи малообеспеченным получит налоги от новых предпринимателей.