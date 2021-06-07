Госсекретарь США рассказал о желаемых отношениях Вашингтона с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к более стабильным связям с Россией, если Москва изменит свой курс и не будет участвовать во враждебной деятельности, сообщает Интерфакс.

"Мы ясно дали понять, что предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - сказал он.

По его словам, такие отношения полезны как для народов двух стран, так и для ситуации в мире, поскольку могут способствовать стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Дипломат добавил:

"Но мы также ясно дали понять, что мы ответим, если Россия продолжит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или к нашим союзникам и партнерам".

Блинкен не ответил на вопрос о том, испытывает ли он оптимизм по поводу возможных результатов предстоящей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, отметив, что она станет "испытанием" готовности России к стабильным отношениям с Соединенными Штатами.

Байден в своей статье, опубликованной накануне в Washington Post, заявил, что одной из задач его предстоящей встречи с Путиным является поиск областей сотрудничества между двумя странами.

В то же время он подчеркнул, что США и союзники будут противостоять "вызовам" со стороны России, которые влияют на европейскую безопасность, одновременно избегая конфликтов.

Байден отметил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после его участия в саммите США - ЕС 15 июня и "дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир так же, как и Соединенные Штаты, и с которыми мы возобновили связи и подтвердили общность целей".

"Мы едины в том, чтобы противостоять вызовам европейской безопасности со стороны России", - подчеркнул американский президент, добавив, что российскому лидеру известно о готовности США "ответить, не колеблясь, на любые вредоносные действия".