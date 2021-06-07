В Сербии на складе боеприпасов произошел повторный взрыв

На оружейной фабрике "Слобода" в сербском городе Чачак вечером в воскресенье, 6 июня, произошел еще один взрыв, сообщает Европейская правда.

По неофициальной информации, в воскресенье вечером около 21 часа произошел взрыв на месте складского помещения, которое сгорело при пожаре в ночь с четверга на пятницу.

На складе, который загорелся и где произошли взрывы, хранятся компоненты для комплектования зажигательных механизмов. Он находится примерно в 800 метрах от производственных мощностей компании.

Работников "Слободы", которые пришли на работу в понедельник утром, отправили домой, хотя планировалось, что завод начнет работать. Полиция оцепила завод. Доступ к нему запрещен.

Все это произошло уже после приезда экспертных групп в области пиротехники. В соответствии с процедурами, это делается через 24 часа после последней детонации. Компания "Слобода" сформировала комиссию, которая будет определять причины пожара.