В Индии начали ослаблять карантинные ограничения

В Индии постепенно начали возобновлять работу предприятий, магазинов и элементов инфраструктуры. Считается, что волна эпидемии COVID-19 пошла на спад, пишут международные СМИ.

Пока что ослабление карантинных ограничений произошло только в крупнейших городах страны – Дели и Мумбаи. Предприятия и магазины, сильно пострадавшие из-за локдауна, начали работать в понедельник, 7 июня, с сильными ограничениями.

Также начало функционировать метро, однако с заполняемостью вагонов не более 50%.

“Сейчас ситуация с коронавирусом находится под контролем. Экономику необходимо вернуть в нормальное русло”, – заявил один из высокопоставленных чиновников Нью-Дели.

Эксперты, в свою очередь, считают, что ослаблять карантин пока что рано, так как это будет чревато новым всплеском заболеваний. Эксперты отмечают, что вирус все еще бесконтрольно распространяется по деревням Индии, где подсчет количества зараженных и оказание им медпомощи затруднительны.

Согласно официальным статистическим данным, которые считают сильно заниженными, за последние сутки в Индии заболели 100 636 человек, 2 427 погибли.