Apple откроет прямое представительство в Украине

Американская компания Apple, у которой уже есть юрлицо в Украине, планирует открыть прямое представительство в Киеве уже в 2021 году, сообщает Сегодня.

Сейчас происходят активные переговоры с таможней, потому что у техно-гиганта оказалось много вопросов на этот счет. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

"Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров — эти телефоны дают взамен сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как остальные, хотя на самом деле – не такой" , – рассказал Рябикин.

При этом ремонт техники Apple в Украине сделают официальным. Украина попала в список стран, которые присоединятся к программе Independent Repair Provider до конца 2021 года. Это программа сотрудничества бренда с независимыми сервис-центрами.

Напомним, ранее Apple запустила украинский раздел на официальном сайте. Планы компании по открытию представительства в Украине подтверждает и то, что в феврале Apple разместила вакансию налогового аналитика в Киеве.