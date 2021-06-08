Подержанные машины продолжают лидировать: итоги мая
В последнем месяце весны покупательская активность немного снизилась по сравнению с апрелем, но оказалась на 8% выше, чем в мае минувшего года. На учет в Украине поставили 33,2 тысячи б\у авто, прибывших из-за рубежа, сообщает Обозреватель.
Ситуация на украинском рынке хоть и оживилась по сравнению с минувшим годом, но сохраняет стабильность потребительских предпочтений. Из 5 поставленных впервые на учет автомобилей 4 – уже были в употреблении, то есть в процентном соотношении 80% всех регистраций первичного рынка легковых авто – б/у из соседних стран, а также из США и Южной Кореи.
Лидером в этой категории стал немецкий Volkswagen на долю которого в мае припало5,6 тыс. регистраций. Второе место неожиданно занял Ford. Продукцию этого бренда выбрали 3,2 тысячи покупателей. С небольшим отставанием на третье место вышел Renault с результатом почти 3 тыс авто. Но зато по итогам мая бестселлером стал Renault Megane, за который свои сбережения отдали 2205 украинских автолюбителей.
В топ-5 также вошли чешская Skoda, на долю которой пришлось 2,6 тысяч зарегистрированных машин, и корейский Hyundai, в активе которого 1,9 тысяч украинских регистрации.
За первые 5 месяцев года в Украине были поставлены на учет 159,6 тысяч подержанных легковых машин, что на 45% больше, чем в 2020 году. Кроме того, это в 4 раза больше современных и экологичных авто, приобретенных в Украине за аналогичный период.