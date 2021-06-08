Подержанные машины продолжают лидировать: итоги мая

В последнем месяце весны покупательская активность немного снизилась по сравнению с апрелем, но оказалась на 8% выше, чем в мае минувшего года. На учет в Украине поставили 33,2 тысячи б\у авто, прибывших из-за рубежа, сообщает Обозреватель.

Ситуация на украинском рынке хоть и оживилась по сравнению с минувшим годом, но сохраняет стабильность потребительских предпочтений. Из 5 поставленных впервые на учет автомобилей 4 – уже были в употреблении, то есть в процентном соотношении 80% всех регистраций первичного рынка легковых авто – б/у из соседних стран, а также из США и Южной Кореи.

Лидером в этой категории стал немецкий Volkswagen на долю которого в мае припало5,6 тыс. регистраций. Второе место неожиданно занял Ford. Продукцию этого бренда выбрали 3,2 тысячи покупателей. С небольшим отставанием на третье место вышел Renault с результатом почти 3 тыс авто. Но зато по итогам мая бестселлером стал Renault Megane, за который свои сбережения отдали 2205 украинских автолюбителей.

По итогам мая бестселлером стал Renault Megane, за который свои сбережения отдали 2205 украинских автолюбителей. Источник: Renault

В топ-5 также вошли чешская Skoda, на долю которой пришлось 2,6 тысяч зарегистрированных машин, и корейский Hyundai, в активе которого 1,9 тысяч украинских регистрации.

За первые 5 месяцев года в Украине были поставлены на учет 159,6 тысяч подержанных легковых машин, что на 45% больше, чем в 2020 году. Кроме того, это в 4 раза больше современных и экологичных авто, приобретенных в Украине за аналогичный период.