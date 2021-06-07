Как приготовить кабачковую икру - 3 простых рецепта

Кабачков сейчас много и, кроме неожиданно оригинальных блюд с ними, можно приготовить икру. Это отличная закуска, ее можно намазывать на хлеб, использовать как дополнение к пасте, мясным и рыбным блюдам. Ниже – несколько рецептов икры, один из них – рецепт в мультиварке, сообщает Сегодня.

Икра кабачковая с помидорами и морковью

Ингредиенты

кабачки – 4 шт.

чеснок – 2 зубчика

морковь – 2 шт.

помидоры – 3 шт.

масло подсолнечное – 3 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления

Кабачки очистите от кожуры. Крупные кабачки нужно также освободить от семечек. Порежьте некрупными кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В глубокую сковороду налейте 1 столовую ложку подсолнечного масла, выложите кабачки и морковь, добавьте полстакана воды. Поставьте на средний огонь и закройте крышкой. Помидоры мелко порежьте. Когда кабачки станут мягкими, добавьте две ложки подсолнечного масла, помидоры. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Потушите еще немного, открыв крышку. В конце добавьте мелко порезанный чеснок . Подавать можно, украсив порубленной зеленью.

Кабачковая икра, как в магазине, с морковью и томатной пастой

Ингредиенты

кабачки – 1,5 кг

морковь – 500 г

лук – 250 г

томатная паста – 100 г

соль и перец – по вкусу

сахар – по вкусу

лавровый лист

душистый перец

растительное масло

Способ приготовления

Лук режем мелкими кубиками, морковку трем на терке. Кабачки очищаем от шкуры и косточек (если молодой, то можно только срезать плодоножку). Натираем на крупной терке. В большом количестве масла обжариваем лук до мягкости, добавляем морковь, обжариваем до готовности (огонь – чуть больше среднего). Добавляем натертые кабачки, минут через 7-10 огонь уменьшаем до меньше среднего. Примерно в середине тушения добавляем томатную пасту, лавровый лист и перец, масло, а в самом конце – соль. В общей сложности тушение занимает около 2 часов. Лавровый лист вынимаем и выбрасываем. Теплую икру размалываем, прогреваем до кипения и немедленно укутываем в простерилизованные сухие банки, налив под горлышко немного масла. Укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного остывания.

Кабачковая икра в мультиварке

Ингредиенты

кабачки – 400 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

сахар – 0,5 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

душистый перец – по вкусу

красный молотый перец – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления