Шоумен и политик Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" после двухлетнего пребывания в составе политической организации.

Об этом Сергей Притула написал на своей странице в Facebook.

"Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили...", - отметил шоумен.

В то же время Притула добавил, что он не уходит из политики.

"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - написал Притула.

Он также поблагодарил всех, кто отдавал свои голоса за "Голос" на парламентских и местных выборах, и подчеркнул возможные будущие планы в политической сфере.