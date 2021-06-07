Минздрав готов выдавать международные свидетельства о вакцинации

Министерство здравоохранения готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, которые получили две дозы вакцины от COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте ведомства, такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Данное свидетельство при необходимости можно будет предъявить при пересечении государственной границы.

"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", - подчеркивает Минздрав.

При этом ведомство уточняет, что международное свидетельство о вакцинации заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. Документ будет действительным, только если введена вакцина одобрена к экстренному применения ВОЗ. Срок его действия свидетельства - один год с возможностью продления.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно – на украинском языке. Содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

Документ обязательно должен иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача, а также должен быть подписан пациентом или его уполномоченным представителем.

Минздрав уточняет, что если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.