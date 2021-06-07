В Украине за прошлые сутки сделали почти 25 тысяч прививок

За минувшие сутки в Украине сделали 24860 прививок против коронавируса, сообщает Корреспондент.

Одну дозу получили 24406 человек, полностью иммунизированы - 454 человек.

В течение суток работали 189 мобильных бригад и 281 пункт прививки.

В лист ожидания вакцинации записались 646 129 человек.

Всего в стране привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 388 124 вакцинаций.