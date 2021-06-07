Лилия Ребрик осуществила свою детскую мечту

Ведущая Лилия Ребрик отметила день рождения почти месяц назад, но подарки получает до сих пор. Телеведущей подарили полет на двоих на вертолете. Оказывается, это была детская мечта Лилии. У себя в Instagram Ребрик поделилась яркими фото с незабываемого путешествия и поделилась эмоциями, сообщает Сегодня.

Рядом с телеведущей в этот важный для нее момент был ее супруг Андрей Дикий.

"Людина нібито не літає… А крила має!" "Вище неба!" И еще сотни или тысячи слов о полетах в небе! Но никакие стихи, никакие песни и истории не передадут тех эмоций, когда в небе ты! Еще бок о бок с любимым" , – написала Лилия.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая призналась, что всегда любила высоту.

"Говорят, когда летаешь во сне – растешь. Кажется, вчера наконец выросла. Доросла! Теперь и на вертолете полетала ... Все, как я мечтала: улицы как на ладони, город как игрушечный, утопает в зелени, кажется еще мгновение и ты сам сможешь двигать пальцами машинки на дорогах так, как хочется тебе. Такие эмоции переполняют, такое ощущение любви внутри, уснуть не могла до поздней ночи, но, кажется, будто действительно выросли крылья!" – не скрывала своего восторга Лилия.

Лилия поблагодарила друзей за такой подарок на день рождения.