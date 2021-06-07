Выдано более 150 игорных лицензий: какие учреждения откроют

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 151 лицензию из 257 поданных организаторами заявок, сообщает UBR.

В Украине ожидается открытие 37 различных игорных учреждений в 17 городах. Среди них – Киев (12 точек), Одесса (3), Львов (3), Харьков (5) и другие. Такие данные опубликовала платформа "Опендатабот".

В Украине выданы лицензии на:

9 казино;

11 онлайн-казино и 1 онлайн-покер;

33 стола с рулеткой;

37 игровых залов;

37 букмекерских контор;

60 карточных игровых столов;

1097 игровых автоматов.

Примечательно, что лицензии на открытие игорного заведения фактически выдаются дважды – их покупают и гостиницы, и компании, которые организуют игры в этих отелях.

Глава PR-департамента одесского First Casino Алексей Есин считает, что открытие рынка в Украине привлечет иностранных игроков. При этом существует ряд нерешенных вопросов.

"До сих пор есть вопрос о налогообложении сферы, из-за чего оценить деловую привлекательность достаточно трудно. Принятие закона 2713-д должно дать ответы. Казино в Украине не просто может, но и должно быть социально ответственным, действовать по правилам цивилизованного рынка… Наши заведения – магниты для иностранных туристов" , – рассказал он.

Также, по его словам, законодатели решают вопрос о создании стоп-списков для определенных категорий лиц. В том числе и тех, кто имеет так называемую "лудоманию" (игровую зависимость).