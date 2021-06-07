Россия официально вышла из договора по открытому небу

Россия официально вышла из договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует Договор по открытому небу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Страна.ua.

Теперь депозитарии Договора Канада и Венгрия получат уведомления о выходе, и через полгода участие в соглашении прекратится.

Договор по открытому небу (ДОН) был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Скриншот закона, который подписал Путин

В мае 2020 года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В начале 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. 19 мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.

При этом ряд экспертов заявили, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств. Однако пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что после выхода США Договор стал нежизнеспособным.

Участниками Договора остаются 33 государства.

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