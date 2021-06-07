Зеленский объявил о старте "не политического, а сугубо экологического" проекта

Президент Владимир Зеленский, участвуя в форуме "Украина 30. Экология", рассказал о старте экологического проекта "Зеленая страна, сообщает Деловая столица.

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу, это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили себе амбициозную, но, я уверен, достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине 1 миллиард деревьев", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что подпишет соответствующий указ о старте этой программы прямо во время форума.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), выбросы диоксида углерода (СО2) увеличились примерно на 250 тонн из-за необходимости облетать воздушное пространство Беларуси.