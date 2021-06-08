Украинская компания будет выпускать электромобили

Компания "Бас Мотор", входящая в машиностроительный холдинг "Богдан", анонсировала подписание дистрибьюторского контракта с китайской компанией Zonson Smart Auto Corporation, которая входит в крупную корпорацию ZTE. Соглашение предполагает совместную работу в области электрического транспорта, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. По словам генерального директора "Бас Мотор", Олега Мищенко, соглашением предусмотрен широкий спектр сотрудничества с китайскими партнерами по развитию электромобильности.

Первым шагом станут ресурсные испытания электрического автобуса Zonson в Украине. Он соответствует всем экологическим и техническим нормам и имеет европейский сертификат. Также Zonson рассматривает возможность производства электробусов из машинокомплектов комплектов на мощностях "Бас Мотор". Недавно китайский автопроизводитель представил свой электробус на рынке в Венгрии.

Также Олег Мищенко рассказал о сотрудничестве с австрийской компанией Elve, которая намерена производить электрический транспорт для городских перевозок. Главный продукт компании — полностью электрический городской автобус длиной 12 метров GTZ6129BEVR, который был разработан для удовлетворения спроса европейских городов и отвечает всем требованиям комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

Elve GTZ6129BEVR будет оснащен литий-железо-полимерной батареей LiFePo4 на 299.5 кВтч, которая обеспечивает пробег до 250 км. Максимальная скорость электробуса составит 70 км/ч. Вместимость– 81 пассажиров, в том числе, 30 сидячих.