Новые правила продажи древесины значительно увеличили доходы

Государственные лесхозы за первый квартал 2021 года увеличили доходы от продажи древесины на 1 млрд гривен. Это произошло благодаря внедрению электронных аукционов, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время форума "Украина 30. Экология", который транслировался в Youtube.

"Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют серый рынок. В стране прозрачно, онлайн, без каких-либо коррупционных рисков должно реализоваться 100% необработанной древесины" , - сказал он.

Как отметил президент, первые шаги на этом пути "уже принесли свои результаты: это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал этого года".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить 1 миллиард деревьев.