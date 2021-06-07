4 скрытых симптома инфекции почек, которые нельзя игнорировать
Многие инфекционные заболевания почек протекают бессимптомно до тех пор, пока пациенту резко не потребуется медицинская помощь. Эксперты назвали четыре скрытых симптома, при которых стоит обратиться к врачу, сообщает U-News.
Кровь в моче
Большинство болезней почек провоцируют бактерии, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Кровь в моче должна насторожить каждого, а специалист уже направит на дополнительные исследования. Повышенный уровень эритроцитов также говорит о проблеме.
Боль в спине
При поражении инфекцией почки начинают увеличиваться в размере, тем самым оказывая давление на нервные окончания. Таким образом, человек испытывает боль в спине и врач может распознать ее источник.
Частые позывы к мочеиспусканию
При наличии болезни ткани мочевого пузыря раздражаются и он сжимается все чаще, в результате человек начинает постоянно справлять нужду.
Боль при мочеиспускании
Воспалительный процесс в почках в конце концов поражает и уретру, чем и объясняется наличие неприятных ощущений во время похода в туалет. Потому консультацию с врачом откладывать не рекомендуется.