В Киеве начинается масштабный ремонт дорог

Киевский городской председатель Виталий Кличко анонсировал ремонт около 60 улиц столицы уже в этом году. На них везде должны быть велодорожки, сообщает УНИАН.

Кличко отметил, что на каждой улице предусмотрены современные дорожки для пешеходов, а также дорожки для велосипедистов.

"Каждую дорогу, которую мы сейчас делаем, каждую улицу (я дал задание департаменту транспорта) - мы не вводим без современных дорожек для пешеходов, без дорожек для велосипедистов, без современного освещения и видеонаблюдения. Около 60 улиц в этом году мы отремонтируем. И каждая просчитана, чтобы велодорожки также были" , - рассказал мэр в интервью "Радио Свобода".

Ремонт столичных улиц

5 июня 2021 года, обращаясь к участникам велопарада, Кличко отметил, что столичная власть продолжает работать над развитием велоинфраструктуры.

Он пообещал, что в этом году в столице будет обустроено еще более 100 километров велодорожек.