В Киеве представили электромобили украинского производства

В Киеве на выставках ComAutoTrans и Автотехсервис презентовали электромобили Konyk и Volyk от украинской компании "Электропрайд". Это две компактные модели, но вторая имеет больший запас хода и большую грузоподъемность, сообщает Обозреватель.

Konyk имеет в длину 2288 мм, ширину – 1143 мм и высоту – 1556 мм. Он может перевозить до 250 кг, а его максимальная скорость 60 км/ч.

Konyk имеет пробег до 350 км. Источник: Автоцентр

Электрокар на одном заряде в зависимости от варианта батареи может проехать от 100 до 350 километров. Он заряжается от 6 до 12 часов, а на станции быстрой зарядки – всего за 1-2,5 часа.

Автомобиль можно укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Электромобиль Konyk продается по 224 000 гривен. Стоимость амортизации в сутки (100 км в день) составляет 24 грн. За год это будет стоить 8760 грн.

Модель Volyk, которая также вошла в линейку, – это немного более крупная грузовая версия. В длину она имеет 3235 мм, ширину – 1380 мм и высоту – 1528 мм. Машина может перевозить 1500 кг и проехать на одном заряде от 100 до 500 км.